Mısır'da yaşam şartları ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi kendini yaktı

AA

Sosyal medyada yer alan bir görüntüye göre, 40 yaşlarındaki Mısırlı Muhammed Hüsni, mali durumundan ve yolsuzluktan şikayet ederek kendini yaktı.

Hüsni, kendini ateşe vermeden önce çektiği videoda ise "devlet içindeki üst düzey yetkililerin yolsuzluklarını ortaya çıkarması nedeniyle işinden atıldığını ve İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından sorguya çekildiğini" ifade etti.

Hüsni, "Ülkem, seni hırsızlar yönetiyor" sloganları attıktan sonra kendini ateşe verdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Hüsni'yi, Aralık 2010'da kendini yakarak Arap Baharı'nın başlamasına neden olan Muhammed Buazizi'ye benzetti.