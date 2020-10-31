Mısır'daki seçimleri boykot eden muhalefet, rejimi sandıkta rüşvet ve usulsüzlük yapmakla suçluyor

AA

Parlamento seçimlerinin ilk oylama turu yarın, ikinci tur da 7-8 Kasım tarihinde sona erecek. Oylamalarda yeterli desteği alan olmazsa ikinci seçim turu kasım sonu ve aralık başında gerçekleştirilecek.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimini seçimde rüşvet ve usulsüzlük yapmakla suçluyor.

Nüfusu yaklaşık 100 milyon olan Mısır'da 63 milyon seçmen bulunuyor. 568 sandalyeli meclisin yüzde 50'si önceden belirlenmiş listelerden oluşuyor ve 28 milletvekilini Cumhurbaşkanı Sisi belirliyor.

- Parlamento seçimleri yapılan Senato seçimlerine benzetiliyor

Seçimlerin, Sisi’nin desteklediği Vatanın Geleceği Partisi'nin (Mustakbel Vatan) galibiyeti ile sonuçlanması bekleniyor. Vatanın Geleceği Partisi, ağustos ayındaki senato seçimlerinde sandalyelerin dörtte üçünü almıştı. Parlamento seçimlerinde de benzer sonucun çıkacağı düşünülüyor.

Mısır'da, Nisan 2019’da yapılan Anayasa değişiklikleri ile Parlamento'nun üst kanadı olan Senato kurulmuş, ilk tur seçimleri 11-12 Ağustos'ta ikinci turu ise 8-9 Eylül'de yapılmıştı. Parlamento seçimlerindeki katılım oranının da Senato seçimlerindekine benzer çıkması bekleniyor.

Resmi istatistiklere göre, Senato seçimlerinin birinci tur oylamasında 63 milyon seçmenden 53 milyon 990 bin seçmen sandığa gitmedi. Böylece birinci tur seçimlerine katılım yüzde 14.23'te kaldı.

- Muhalefet nerede?

Mevcut seçimlerde, özellikle katılımın ciddi oranda az olması ve seçim tahminlerinin büyük oranda rejim lehine sonuçlanması akıllara muhalefetin nerede olduğu sorusunu getiriyor.

Önceki seçimlerde güçlü muhalefeti temsil eden ve rejimin, terör örgütü olarak gördüğü Müslüman Kardeşler'in (İhvan) seçimleri boykot etmesi katılımı etkileyen en önemli unsur olarak görülüyor.

Rejime yakınlığıyla tanınan gazeteci Ahmed Musa da kendisinin sunduğu bir televizyon programında mevcut seçimlerin İhvan için bir "cenaze töreni" olduğunu ileri sürdü.

Muhalifler ise ülkedeki mevcut atmosferin, demokratik bir süreçten uzak olduğunu dolayısıyla seçimlerin de şeffaf ve dürüst yapılmadığını söylüyor.

Seçimlerin hile, rüşvet ve usulsüzlük iddialarının gölgesinde geçtiğini belirten muhalifler dolayısıyla katılımın da ciddi oranda düşük gerçekleştiğini kaydediyor.