Mısır'daki Türk Şehitliği'nde Çanakkale şehitlerini anma töreni düzenlendi

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AA

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, şehitlikte 1915-1918 yılları arasında Filistin cephesinde İngilizler tarafından esir alındıktan sonra Mısır'daki esir kampları ve hastanelerde hayatlarını kaybeden 4500'e yakın Türk askerinin yattığını ifade etti.

Çanakkale'de yaşananları "kahramanlık destanı" olarak niteleyen Eruygur, "Çanakkale savaşları, büyük bedeller ödenmesi pahasına vatanımızı koruma irademiz ve inancımızı ortaya koyduğumuz, birleşip devletimizin kalbini hedef alan dönemin büyük güçlerini, ummadıkları bir yenilgiye uğrattığımız bir kahramanlık destanıdır." ifadelerini kullandı.

Bu kahramanlık destanının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkardığına işaret eden Eruygur, "Bugün bu vesileyle sizler ve milleti ile vatanı için tarih boyunca şehit ve gazi olan bütün evlatlarımızın huzurunda saygı ile eğiliyoruz." dedi.

Askeri Ataşe Albay İlter Güneş’in de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törene, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Şaban Karataş, Basın Müşaviri Hasan Hosny, Ticaret Müşavirleri Mehmet Güneş ve Atilla Yenigün, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz’ın yanı sıra diğer davetliler katıldı.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa sürdü.