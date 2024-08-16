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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır'dan müzakere açıklaması: Ciddi ve yapıcı bir ortamda yapıldı | Dış Haberler

        Mısır'dan müzakere açıklaması: Ciddi ve yapıcı bir ortamda yapıldı

        Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelerin ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:35
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        Mısır'dan müzakere açıklaması
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        Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamada, başkent Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra İsrail'den yetkililerle yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

        "ANLAŞMANIN HIZLICA UYGULANMASI SAĞLANACAK"

        ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

        "Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği" bilgisine yer verilen önerinin, "boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı" vurgulandı.

        Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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