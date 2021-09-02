Mısır, Filistin ve Ürdün'ün katılımıyla gerçekleşen üçlü zirve Kahire'de başladı

AA

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, üçlü zirve, ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda fikir alışverişi ve koordinasyonun sürdürülmesi ve farklı alanlarda Filistin davasına destekle ilgili gelecek adımların masaya yatırılması gündemi ile gerçekleştiriliyor.

WAFA'da 31 Ağustos'ta günü yer alan haberde de, zirvede ABD yönetimine, iki devletli çözüm seçeneğini korumaya yönelik sözlerini tutmaya ve işgali sona erdirecek, bağımsız bir Filistin devleti ve geri dönüş hakkının elde edilmesini sağlayacak bir siyasi süreç başlatma çağrısı yapılacağı belirtilmişti.