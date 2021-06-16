Mısır fiyatları yükselişte

Reuters

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'nin bazı kesimlerindeki olumsuz hava koşullarınının verim kaybına yol açacağı endişesiyle yükseldi.

Buğday fiyatları dört günlük kayıpların ardından yükselirken soya fasülyesi de artış kaydetti. Analistler ABD'nin en yoğun mısır üreten eyaletlerindeki sıcak ve kuru hava koşullarının endişe verici olduğunu ifade ettiler.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları bugün %0.7 artışla 6.72 dolar/bushel,

yani 264.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasülyesi yüzde 0.1 değer kazanarak 14.67 dolar/bushel yani 539 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.6 yükselerek 6.65 dolar/bushel yani 244.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.