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        Haberler Yaşam Mısır'ın papirüs atölyelerinde tarihe yolculuk

        Mısır'ın papirüs atölyelerinde tarihe yolculuk

        Mısır'ın turizm başkenti olarak bilinen Sharm El Şeyh'de bulunan Eski Çarşı'da, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan 'Papirüs', tıpkı eski günlerde olduğu gibi kol gücü ve geleneksel yöntemlerle imal ediliyor. Ziyaretçiler, çarşıda bulunan atölyelerde, eski Mısır'da resim yapmak, belge hazırlamak için kullanılan papirüs kağıdının yapımını izleyebiliyor ve kendi papirüslerini üretebiliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:25
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        Mısır'ın zengin tarihini günümüze taşıyan Eski Çarşı, antik Mısır döneminden bu yana ticaretin merkezi olmuş ve zamanla birçok farklı kültürün etkisi altında kalmış bir bölge.

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        Çarşıda satılan papirüsler, Mısır'ın en eski yazı malzemelerinden biri. Antik Mısırlılar, papirüsü yazma ve resim yapma amaçları için yaygın olarak kullanmışlardır. Bugün, Sharm El Şeyh'in çarşısında, geleneksel Mısır motifleri ve sembolleriyle süslenmiş el işçiliği papirüsler satılıyor.

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        ANTİK BİR SANATIN YENİDEN CANLANIŞI: PAPİRÜS ÜRETİMİ

        Papirüs, Nil Nehri'nin kıyısında yetişen 'Cyperus papyrus' bitkisinin saplarından yapılan bir tür kağıt. Günümüzde, papirüsün elde yapımı, eski tekniklerin ve geleneklerin birleşimiyle gerçekleşiyor. Papirüs yapımı, öncelikle bitkinin saplarının özenle seçilmesiyle başlıyor.

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        Ardından, saplar temizlenerek, tokmaklarla dövülüyor ve bir araya getiriliyor. Bu işlem, papirüs levhalarının oluşturulmasını sağlıyor. Daha sonra, levhaların sıkıştırılması ve kurutulması işlemi gerçekleştiriliyor. Son adımda ise, kuruyan papirüs levhaları, geleneksel motiflerle ve sembollerle süsleniyor.

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        Papirüs yapımı, Mısır'ın kültürel ve sanatsal mirasının önemli bir parçasını oluştururken, aynı zamanda turistlerin de ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, papirüs atölyelerini ziyaret ederek bu eski sanatın inceliklerini yakından görebiliyor ve hatta kendi papirüslerini üretme deneyimini yaşayabiliyor.

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        Çarşı, turistlere Mısır'ın zengin tarihini ve kültürünü keşfetme fırsatı sunuyor. Burada alışveriş yaparken, papirüslerin yanı sıra el yapımı hediyelik eşyalar, takılar, baharatlar ve bu gibi çeşitli ürünler bulunabilir. Bu çarşı, ziyaretçilere Mısır'ın mistik atmosferini yaşama ve antik medeniyetin izlerini takip etme şansı veriyor.

        #Mısırın papirüs atölyeleri
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