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        Haberler Dünya Mısır Medyası, Sisi’nin Trump’ın Teklifine Karşı “Kesin Retlerini” Öne Çıkardı | Dış Haberler

        Mısır Medyası, Sisi’nin Trump’ın Teklifine Karşı “Kesin Retlerini” Öne Çıkardı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır'a göç ettirme teklifini reddeden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin tavrı Mısır medyasında gündem oldu.

        Giriş: 30.01.2025 - 01:44 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:44
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        Mısır Medyası, Sisi'nin Trump'ın Teklifine Karşı "Kesin Retlerini" Öne Çıkardı
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        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planını kesin bir dille reddetti ve Mısır’ın Filistin meselesine ilişkin tarihi ve değişmez tutumundan taviz vermeyeceğini vurguladı. Ayrıca, Mısır’ın ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı uyarıda bulundu.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planını kesin bir dille reddetti ve Mısır’ın Filistin meselesine ilişkin tarihi ve değişmez tutumundan taviz vermeyeceğini vurguladı. Ayrıca, Mısır’ın ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı uyarıda bulundu.

        Mısır medyasının “kesin ve net” olarak tanımladığı Sisi’nin konuşması, medya, halk ve sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı, Filistin meselesine ilişkin tutumunun sadece kendi görüşü olmadığını, bunun bir milletin ortak duruşu olduğunu belirtti. Eğer Filistinlilerin göç ettirilmesi teklif edilseydi, “bütün Mısır halkının sokaklara dökülerek bu zulme ortak olunmaması gerektiğini haykıracağını” söyledi.

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        Mısır’ın El-Şuruk gazetesi, Sisi’nin sözlerini “Sisi’den Kesin Mısır Retleri: Trump’ın Filistinlileri Sürgün Etme Planına Kapıyı Kapatıyor” başlığıyla yayımladı. Konuşmanın altı ana “hayır” içerdiğini belirtti:

        1. Filistin halkının zorla göç ettirilmesine hayır – Mısır böyle bir adaletsizliğe ortak olamaz.

        2. Filistin meselesine ilişkin Mısır’ın tarihi ve değişmez tutumundan taviz verilemez.

        3. Mısır’ın Filistin meselesine dair temel duruşunun geri adım atması söz konusu değildir.

        4. Gazze’deki yaşamı imkânsız hale getirerek Filistinlileri Mısır’a zorla göç ettirme planına hayır.

        5. Bu teklif, Mısır’ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği için asla kabul edilemez.

        6. İki devletli çözüm olmadan barış mümkün değildir.

        Hükümete bağlı El-Ahram gazetesi ise Mısır halkının Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olan tepkisini öne çıkardı. Gazete, Sisi’nin “Eğer halktan Filistinlilerin göçüne onay vermelerini istesem, halk sokaklara dökülüp ‘Bu adaletsizliğe ortak olmayacağız’ diye haykırır” sözlerini manşetine taşıdı. Ayrıca, Mısır’daki siyasi partilerin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını açıkladığını aktardı.

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        Bu bağlamda, Mısır parlamentosundaki çoğunluk partisi Müstakbel Vatan (Vatanın Geleceği) da Sisi’nin Gazze’ye yönelik açıklamalarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın teklifine karşı sert bir tepki içerdiğini belirtti.

        Sisi, konuşmasında Filistin halkının geçmişte yaşadığı tarihi adaletsizliğin ve zorla göç ettirilmelerinin bir daha yaşanmayacağını vurguladı. “Filistinlilerin göç ettirilmesi, Mısır’ın asla ortak olamayacağı bir adaletsizliktir,” dedi.

        Sisi, konuşmasına şöyle devam etti: “Mısır halkına ne söyleyebilirim? Böyle bir şey yaşanırsa, bu Mısır’ın ve Arap dünyasının ulusal güvenliğinin istikrarsız hale gelmesi anlamına gelir. Herkes bilmeli ki, bu meseleye dair bölgedeki bir milletin ortak bir duruşu var. Ben görevde kalsam da gitsem de bu tutum değişmeyecek.”

        Sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) Mısırlılar, Sisi’nin sözlerine yoğun destek verdi. Ünlü Mısırlı avukat Halid Ebu Bekir, “Kahire’den Washington’a ve dünyaya tarihî bir mesaj: ‘Filistinlilerin göç ettirilmesi bir zulümdür ve biz buna ortak olmayacağız.’ İmza: Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” şeklinde bir paylaşım yaptı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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