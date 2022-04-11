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Mısır Milli Futbol Takımı'nda Carlos Queiroz dönemi sona erdi

Mısır Milli Futbol Takımı'nda, Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrıldı

Mısır Milli Futbol Takımı'nda Carlos Queiroz dönemi sona erdi
AA

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Queiroz ile varılan karşılıklı anlaşmanın ardından yolların ayrıldığı belirtilip, 69 yaşındaki teknik direktöre yeni kariyerinde başarı dilendi.

Queiroz yönetiminde Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalmasına rağmen yine Senegal'e elenerek kupaya uzanamamıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi önemli kulüpleri çalıştıran Queiroz, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Portekiz, İran ve Kolombiya milli takımlarında da görev almıştı.

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