Mısır ordusu 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

AA

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botlarının, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açtığını belirtti.

Daha sonra teknede bulunan aynı aileden 3 balıkçının gözaltına aldığını ifade eden Ayaş, durumlarının ve nereye götürüldüklerinin henüz öğrenilemediğini ekledi.

Konuyla alakalı Mısır tarafından ya da Gazze'deki Filistin bakanlıklarından açıklama yapılmadı.