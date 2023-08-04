Mısır püsküllerini çöpe atmayın tam bir şifa deposu!
Güçlü bir bağışıklığa sahip olmanın yolu dengeli beslenmeden geçiyor. Bazı besinlerin kendisi kadar kabuğu da oldukça sağlıklı olabiliyor. Bu besinlerden birisi de mısır püskülü. Normalde çöpe atılan mısır püskülü Çin'de geleneksel tıp alanında kullanılıyor.
ÇAY OLARAK DEMLENİYOR
Mısır püskülü rahatlatıcı etkisiyle vücudun stresini azaltır. Mısır püskülü genellikle çay olarak demlenir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
ÖDEMİN ATILMASINI SAĞLAR
Ayrıca romatizma gibi kemik hastalılarına da iyi gelen mısır püskülü çayı vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olur.
Saç ve cilt problemlerine de iyi gelen mısır püskülü cildi arındırır, sivilce, akve ve siyah noktaların oluşmasını engeller. Aynı zamanda böcek sokması, sıyrık ve küçük kesikler sebebi ile oluşan ağıralara iyi gelir.