Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

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Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 123 kişinin enfekte olduğu, 67 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, can kaybının 6 bin 130'a, vakaların 105 bin 547'ye, iyileşenlerin de 98 bin 314'e ulaştığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 185 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 687'ye, vakaların 42 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.