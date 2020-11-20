Mısır yönetimi Fransa’yı “içişlerine karışmakla” suçlayarak Paris’e tepki gösterdi

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Savcılığın Mısır vatandaşı hakkında yapmakta olduğu soruşturmayı etkilemek üzere Fransa’nın yaptığı açıklamayı reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Fransa’nın Mısır yasalarına saygı göstermediğinin kaydedildiği açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın “yasa dışı işler yapan bir sivil toplum örgütünü savunduğu” öne sürüldü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır Kişisel Haklar Girişimi İdari Direktörü Muhammed Beşir'in gözaltına alınmasını kınamıştı.

-Uluslararası Af Örgütü de Beşir hakkında açıklama yaptı

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Kişisel Haklar Girişimi İdari Direktörü Muhammed Beşir'in 15 Kasım'da gözaltına alındığını iki gün önce duyurmuştu.

Beşir'in Mısır’da görev yapan bazı ülkelerin büyükelçileri ile görüşerek, insan hakları konularının savunulması konusunu ele aldığının hatırlatıldığı açıklamada, kendisinin “terörle ilişkili asılsız suçlamalar nedeniyle hala gözaltında bulunduğuna işaret” edilmiş ve bu durum, "insan hakları çalışmalarına ağır bir darbe" olarak değerlendirilmişti.