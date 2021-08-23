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Mısır’da Kovid-19'un Delta Plus varyantı görüldü

KAHİRE (AA) – Mısır’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşıcılığı yüksek Delta Plus varyantının görüldüğü bildirildi.

Mısır’da Kovid-19'un Delta Plus varyantı görüldü
AA

Sağlık Bakanı Hale Zayid, başkent Kahire’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında son durumu değerlendirdi.

Ülkede geçen haftalar içinde Delta Plus varyantının gözlendiğini belirten Zayid, vaka sayısı hakkında bilgi vermedi.

Delta Plus varyantında sorunun hızlı yayılmasında olduğunu aktaran Zayid, bu çerçevede ilaç protokollerinde güncelleme yapıldığını söyledi.

Mısır Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede bugüne kadar 16 bin 671 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 286 bin 352’ye, iyileşen hasta sayısı ise 235 bin 864'e ulaştı.

- Delta Plus varyantı nedir?

Dünya Sağlık Örgütünün 1 Haziran 2021'de Kovid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi. Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.

Delta varyantının bir türü olan Delta Plus ise K417N adı verilen, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanan "spike" protein mutasyonuna sahip. Söz konusu varyant, bu mutasyon eklendiği için "plus" olarak adlandırılıyor.

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