Mısırlı iş adamı Salah Diyab gözaltına alındı

AA

Eş-Şuruk ve El-Yevm es-Sebi gazetelerinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, iş adamı Diyab hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Söz konusu haberlerde Diyab'ın birden fazla mali suç isnadıyla gözaltına alındığı belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Diyab, oğlu ve 12 iş adamı 2015'te "kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve tüm mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Ardından Mısır savcılığı Diyab'ı ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu gerekçesiyle ceza mahkemesine sevk etmişti. 2017 yılında ise 50 bin cüneyh (3200 dolar) kefaletle beraatine karar vermişti.

Mısır'ın en büyük özel gazetelerinden El-Mısri el-Yevm'in kurucusu olan Diyab'ın petrol ve tarım alanlarında büyük yatırımları bulunuyor.