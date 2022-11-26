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Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

Mısırlılar, hâlâ çok tartışılan ve gizemini sürdüren bir medeniyet. Onlar hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Manchester Üniversitesi, "ölüleri korumak amacıyla" yapıldığı düşülen mumyalama işleminin aslında hiç de öyle olmadığını iddia etti. Ayrıntılar sizi şaşırtabilir...

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  • Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

    Bu zamana kadar, Mısırlılar'ın mumyalama işlemini, ölen kişinin bedenini korumak için yaptığı biliniyordu. Ancak Manchester Üniversitesi araştırmacıları olayın hiç de öyle olmadığını iddia ediyor. 
  • Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

    Üniversite, gelecek sene açılacak Manchester Müzesi için araştırma yaparken Mısırlılar hakkında farklı bir bakış açısı ortaya koydu.

    Live Science sitesinde yayınlanan habere göre; Mısırlılar, bedeni korumak için değil, ölen kişiyi ilahililiğe doğru yönlendirmenin bir yolu olduğuna inandıkları için bunu yapıyorlardı.
  • Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

    Araştırma ekibinden Campbell Price, WordsSideKick.com'a yaptığı açıklamalarda, araştırma ekibinin neden böyle düşündüğünü anlattı.

    Mısırlılar, ölülerini balıkları korur gibi koruyordu. Balıkları uzun süre saklamak için kullanılan yöntemin aynısı, ölen insanların bedeni mumyalanırken de kullanılıyordu.
  • Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

    Her iki yöntemde mantık aynıydı ancak mumyalama işleminde Natron isminde özel bir tuz kullanılıyordu ve bu tuz, Nil Nehri'nin etrafında bolca bulunuyordu.
  • Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

    Natron, tapınak ayinlerinde kullanılan, tanrılara hediye olması için tütsü olarak yakılan bir tür özel tuzdu.

    Eski Mısır'da tütsü kelimesi 'senetjer' idi ve kelimenin tam anlamıyla 'ilahi yapmak' anlamına geliyordu.
  • Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

    Tüm bu çıkarımlardan anlıyoruz ki bu kutsal sayılan tütsüyü insan bedeni üzerinden kullanmak, o bedeni de kutsallaştırıyordu.
  • Mısırlılar mumyalama işlemini aslında ne için yapıyorlardı? Şaşırtan iddia!

    Price, mumyalama işleminin Viktorya döneminden itibaren yanlış anlaşıldığını dile getirdi ve şunları ekledi: Mumyalamak; temelde ölü kişi dönüştürüldüğü için bedeni ilahi bir heykele dönüştürmekle ilgili.

     

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