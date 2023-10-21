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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mislav Orsic´de sevindiren gelişme - Trabzonspor Haberleri

        Mislav Orsic´de sevindiren gelişme

        Trabzonspor´da sezon öncesi kampında çapraz bağlarından sakatlık yaşayıp ameliyat olan Mislav Orsic, düz koşulara başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:28
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        Mislav Orsic´de sevindiren gelişme
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        Trabzonspor´da eski teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle transfer edilen ve Slovenya kampında, girdiği ikili mücadelede sağ dizine darbe alıp, çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan Mislav Orsic'in tedavisi olumlu ilerliyor. Zorlu operasyon nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı düşünülen Hırvat futbolcu, bireysel çalışmalarını sürdürerek, ilk kez koşulara başladı. Orsic'in, sosyal medyadan sahalara geri dönüş işareti içeren paylaşımı taraftarı sevindirdi.

        İKİNCİ DEVRE DÖNEBİLİR

        Nenad Bjelica, görevinden ayrılmadan önce Orsic´in geri dönüş tarihi olarak Ocak ayını işaret etmişti. Hırvat kanat oyuncusu, iyileşme hızına göre ligin ikinci devresinde Abdullah Avcı´nın şans vermesiyle forma giyebilecek.

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