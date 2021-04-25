Mısra Öz'den sevindiren haber 0:00 / 0:00

DHA

Koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihinde tedavisine başlanan Mısra Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu şu bilgileri verdi.

Solakoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021'de yoğun bakım servisine alınan hastamız, o günden bu yana sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmekteydi. Tedavisindeki olumlu gelişmeler neticesinde bu sabah hastamız yoğun bakım servisinden normal hasta odasına alındı, tedavisine devam ediliyor."