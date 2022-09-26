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Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

Geçtiğimiz akşam sonuçlanan Miss Turkey yarışmasının birincisi Nursena Say, sosyal medya hesabından paylaştığı pozları ile gündem oldu. Ünlü güzelin paylaştığı gönderiler kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

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  • Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

    Geçtiğimiz akşam canlı yayınlanan Miss Turkey 2022'nin birincilik unvanını alarak, ülkemizi yurtdışında temsil etmeye hak kazanan Nursena Say, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Say'ın gönderileri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
  • Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

    20 Eylül akşamında gerçekleştirilen Miss Turkey 2022'nin birincisi olan Nursena Say, tacını 2021 birincisi olan Dilara Korkmaz'dan devraldı. 
  • Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

    1.80 boyunda olan Nursena Say, 24 yaşındadır ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunudur. 
  • Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nursena Say, şimdiden 54 bin takipçiye ulaştı.
  • Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

    İşte Nursena Say'ın Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan pozlarından bazıları...
  • Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Miss Turkey 2022 birincisinden göz kamaştıran pozlar! Sosyal medya hesabında paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

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