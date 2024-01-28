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        Haberler Dünya MİT Başkanı Kalın'dan Irak temasları

        MİT Başkanı Kalın'dan Irak temasları

        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki terör tehdidi ve ikili ilişkiler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:06
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        MİT Başkanı Kalın'dan Irak temasları
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        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinden sonra 28 Ocak 2023 tarihinde Erbil'de temaslarda bulundu.

        MİT Başkanı Kalın, Erbil temasları kapsamında KDP Başkanı Mesud Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına vurgu yapıldı.

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