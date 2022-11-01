MİT tarafından yakalanmıştı! Yunan casusa 12.5 yıl hapis! 0:00 / 0:00

AA

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammad Amar Ampara ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiç kimse ile bir şey paylaşmadığını öne sürdü.

TELEFONUNDA MESAJLAŞMA TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre duruşma savcısı, sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi'ne (EYP) sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aktardığını, cep telefonunda yapılan incelemede benzer konularda mesajlaşmaların tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

"SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK"

Mahkeme heyeti, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ampara'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

YUNANİSTAN VATANDAŞIYDI

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığınca, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda, EYP adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara yakalanmış, zanlı tutuklanmıştı.