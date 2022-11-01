MİT tarafından yakalanmıştı! Yunan casusa 12.5 yıl hapis!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik MİT tarafından yakalanmıştı! Yunan casusa 12.5 yıl hapis! - Günün Öne Çıkan Haberleri
ABONE OL

MİT tarafından yakalanmıştı! Yunan casusa 12.5 yıl hapis!

Gaziantep'te Yunanistan'a casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MİT tarafından yakalanmıştı! Yunan casusa 12.5 yıl hapis! - Günün Öne Çıkan Haberleri
MİT tarafından yakalanmıştı! Yunan casusa 12.5 yıl hapis!
0:00 / 0:00
AA

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammad Amar Ampara ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiç kimse ile bir şey paylaşmadığını öne sürdü.

TELEFONUNDA MESAJLAŞMA TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre duruşma savcısı, sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi'ne (EYP) sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aktardığını, cep telefonunda yapılan incelemede benzer konularda mesajlaşmaların tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

"SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK"

Mahkeme heyeti, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ampara'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

YUNANİSTAN VATANDAŞIYDI

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığınca, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda, EYP adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara yakalanmış, zanlı tutuklanmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer davası 10 Kasım'a ertelendi
GÜNDEM Arnavutluk'taki Thodex davası 10 Kasım'a ertelendi
Hülya'nın ölümüyle ilgili "ihmal" şikâyeti
GÜNDEM Hülya'nın ölümüyle ilgili "ihmal" şikâyeti
Naci Görür'den son dakika 'büyük deprem' uyarısı! - Günün Haberleri
GÜNDEM Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan 'uyuşturucu' açıklaması: ...
Son dakika haberler: Cansız bedeni parçalara ayırmıştı! İstanbul Fatih’teki sır perdesi aralandı!
GÜNDEM Cansız bedeni parçalara ayırmıştı! Sır perdesi ...
Alkollü sürücünün çarptığı yaya öldü
GÜNDEM Yayanın öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı
Aydın'da Sosyal Vefa Ekibi, kadını ölü buldu - Güncel haberler
GÜNDEM Sosyal Vefa Ekibi, kadını ölü buldu
İstanbul'da yeni 7 deniz hattında ilk seferler yapıldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Yeni deniz hatlarında ilk seferler yapıldı
12 Kasım tatbikatı nedir, saat kaçta yapılacak 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl yapılacak? 12 Kasım tatbikatı neden yapılacak?
GÜNDEM 12 Kasım tatbikatı nedir, saat kaçta yapılacak?
TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?
GÜNDEM TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.