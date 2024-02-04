MİT'ten DEAŞ'a bir darbe daha!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonla, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ağır darbe vurdu.

DHA'nın haberine göre saldırıyla bağlantılı DEAŞ üyelerine yönelik operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının faillerinin DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

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İstihbarat çalışmaları sonucu kilisedeki saldırının failleriyle bağlantılı olan sözde Horasan vilayeti İstanbul sorumlusu ve onunla hareket eden örgüt üyeleri belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması sözde Horasan vilayetine bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen çok sayıda kişinin yakalanması ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirilmesi sağlandı. Operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının eleman temini ile finans ve lojistik faaliyetlerine sekte vurularak Türkiye'ye yönelik planları engellendi.