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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mithat Yenigün: İstifamın Ali Koç´un konuşmasıyla bir ilgisi yoktur - Fenerbahçe Haberleri

        Mithat Yenigün: İstifamın Ali Koç´un konuşmasıyla bir ilgisi yoktur

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Mithat Yenigün, YDK´daki görevini bırakmasının Ali Koç´un açıklamalarıyla ilgisi olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:43
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        "İstifamın Ali Koç´un konuşmasıyla bir ilgisi yoktur"
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        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri´nde gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç burada yaptığı konuşmada, eski Başkan Aziz Yıldırım'a ithafen, "Oyuncu sattık diye seviniyoruz ya, Bankalar Birliği'ne gidecek hepsi. Gelirlerin çoğu oraya gidecek. Bize kalan parayla kulübü nasıl çevireceğimizi bilmiyoruz. Eğitim faaliyetine bu yüzden devam edemiyoruz. Bu işten hep zarar ettik, çünkü bu bizim işimiz değil. Aziz Yıldırım bu konuyu da kullandı, '50 milyon dolar vereyim' falan dedi. Heyecanlandık, 50 milyon dolar bize müthiş oksijen olurdu. Başkanın eğitime ne kadar önem vermediğini biliyorum. Eğitim aşkı kabardı başkanın... Allah razı olsun. Fırsatçı yaklaşım ama Fenerbahçe'ye fayda sağlıyorsa, kabulüz. Bize mektup yazdı, kolej binasının yeniden yapabileceğini söyledi. Mithat Yenigün'ü yolladı. Zaten o postacı. 50 milyon dolar değil, 3 milyon dolar ayırmış. Başkanımızdan, Allah razı olsun. Bunu ciddi söylüyorum. Ana binayı yıkacaklar ve yapacaklar. Konferans ve spor salonunu bizim yapmamızı istediler. Görüşmeler olumlu gidiyor" dedi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Mithat Yenigün ise toplantı devam ederken istifa kararı aldı ve YDK Başkanı Uğur Dündar, üyelere Yenigün´ün kararını bildirdi.

        Yaşanan gelişmeler üzerine Mithat Yenigün yazılı açıklama yaptı. Ali Koç´un Yüksek Divan Kurulu´nda yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettiğini kaydeden Yenigün, "Sayın Ali Koç bana "postacı" yakıştırması yapmış. Kendisinin bilmesini isterim ki, kulübümüze ufacık bir katkısı olacaksa, son derece saygın ve köklü bir meslek olan postacılığı kulübümüz için seve seve yaparım. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması ve kolejimizin faaliyetlerinin devamlılığı adına, kulübümüzün eski başkanvekili olmam nedeniyle benden, kulübümüzle yapılacak işbirliğini yürütmemi istemiştir. Ben de başkanımızın bu samimi adımını, kulübümüzün birlik ve beraberliği adına önemseyerek elimi taşın altına koydum. Camiamız adına zeytin dalı niteliği taşıyan bir faaliyete bir katkım olacağı sevinciyle kabul ettiğim bu konuda Sayın Ali Koç´un beni niteleme biçimini kendisine yakıştıramamakla birlikte, konuyu camiamızın değerlendirmelerine bırakıyorum. Sayın Ali Koç, bu kullandığınız ifadeyi size ve ikili ilişkilerimize, sık sık benimle ilgili dile getirdiğiniz yorumlarınıza hiç yakıştıramadım. Yıllarca Fenerbahçe camiası için mesai harcamış eski bir yönetici olarak beni tanıyanlar iyi bilirler ki, Büyük Fenerbahçe camiası için her daim pozitif düşünceler taşıyan ve bunun sorumluluğuyla hareket eden biriyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerektiğinde üzerime düşeni yapacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu vesileyle, bazı basın mecralarında yazıldığının aksine, Sayın Ali Koç´un benimle ilgili yaptığı konuşmanın günler öncesinde, gördüğüm bazı olumsuzluklar ve lüzum üzerine Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliğinden istifa etmiştim. İstifamın, Sayın Koç´un konuşmasıyla bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

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