Mito Hollyhock - Ehime FC karşılaşma önü

Japonya J2 Lig maçında Mito Hollyhock ile Ehime FC, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Mito Hollyhock 33 puanla 13. sırada, Ehime FC 27 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Mito Hollyhock, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ehime FC, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 442 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mito Hollyhock kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Ehime FC sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler.

Mito Hollyhock son hafta oynanan Ehime FC maçında 2-0 kazandı.

Ehime FC, Mito Hollyhock karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Mito Hollyhock, 17 gol attı ve 8 gol yedi.

Ehime FC, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ehime FC 9 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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