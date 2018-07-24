Mito Hollyhock - Tochigi SC düellosu

Mito Hollyhock ve Tochigi SC, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 32 puanlı Mito Hollyhock 13. sırada bulunuyor, Tochigi SC 27 puana sahip ve 18. sırada. Mito Hollyhock, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tochigi SC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 547 kodlu maçı oynayanlar; Mito Hollyhock galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Tochigi SC galibiyet oranı 3.00.

Mito Hollyhock son hafta oynanan FC Gifu maçında 0-2 yenildi.

Tochigi SC ise V-Varen Nagasaki maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Mito Hollyhock, 17 gol attı ve 8 gol yedi.

Tochigi SC, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tochigi SC 6 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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