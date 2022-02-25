Yazar Zeynep Işık Büyükbay, ‘Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili’ adlı kitabı ile okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Büyükbay, 257 sayfalık ‘Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili’ kitabında Türkiye’de ilk defa aslında var olan bu konuyu derin araştırmalar yaparak günümüz diliyle tekrar gün yüzüne çıkartıyor.

Her insanın bir mizaçla doğduğunu anlatan Zeynep Işık Büyükbay, mizacı "Dört elementin insan üzerindeki huy, yaratılış karakter olarak ortaya çıkısıdır. Aslında hepimizin bildiği dört element olan hava, su, ateş ve toprak bizim benliğimizi oluşturuyor" diyerek açıklıyor.

Yazar “Dört elementi (mizacı) fiziksel ve ruhsal olarak kişide keşfedebiliriz. Kişi kendinde hangi elementin ağır bastığını da keşfedebilir. Ten rengimiz, kemik yapımız, kilo alma seklimiz, el yapımız, dilimizin rengi gibi, bizi biz yapan birçok fiziksel özellik ve veri sayesinde, hangi mizacın bizde baskın olduğunu anlayabiliriz” diyor.