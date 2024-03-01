Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi BM’de tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Dünya İçin İnanç Girişimi çatısı altında yürütülen, dünyadaki Müslüman düşünce liderlerinin katkı koyduğu ortak çalışma metni Mizan: Dünya ile Bir Sözleşme, 27 Şubat 2024’te "İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle mücadele için etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir çok taraflı eylemler" temasıyla Nairobi’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre Genel Kurulu’nda tanıtıldı.

Dünyada tanınmış İslam alimleri tarafından hazırlanan Mizan: Dünya ile Bir Sözleşme, dört yılı aşkın hazırlık aşamasının ardından son halini aldı. Çevreye karşı ahlaki sorumluluk konusunda bir İslami bakış açısı sunan Mizan; iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle mücadele etmek ve gezegenimizi korumak için toplu harekete geçme çağrısında bulunuyor.

Belge, başta Müslüman topluluklar olmak üzere, dünyanın ortak mirası olan doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile iklim değişikliğiyle ilgili olarak insanlara sorumluluklarını hatırlatırken, İslam’ın temelini oluşturan değerlerinden yola çıkarak insanlığın doğal dengeye saygı duymasının kutsal bir amaç olduğunun altını çiziyor.

MİZAN’IN ÇEKİRDEK EKİBİNDE TÜRKİYE’DEN TEK İSİM

Türkiye’de ve yurtdışında felsefe, çevre ve etik konularında akademik çalışmaları bulunan Prof. İbrahim Özdemir, Mizan: Dünya ile Bir Sözleşme belgesinin hazırlanmasında yer alan Türkiye’den tek isim. 2015 yılında İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu’nun oluşmasına da öncülük eden Prof. Özdemir, şu anda Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü olarak görev yapıyor.

Prof. İbrahim Özdemir

Mizan belgesinin tamamlanması ile birlikte ekoloji, tevazu ve insan bağlamında İslam öğretilerinin konu edileceği Türkçe içerikler @mizanekoloji Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşılacak.

Semavi dinler içerisinde çevrecilik ve doğaya olan sorumlulukların en fazla vurgulandığı dinin İslam olduğunu belirten Prof. Özdemir Mizan’ın; “yaşamın gittikçe zorlaştığı, iklim ve çevre krizinin varoluşsal krizlerle birleştiği felaketler çağında Allah’ın koyduğu ölçü üzerine, doğaya hürmet temelli bir yaşam rehberi olduğunu” belirtiyor.

İslami değerlerin kalbinde derin bir çevre ahlakı olduğunu vurgulayan Prof. Özdemir şöyle dedi: “Mizan, dini ve ahlaki açılardan zengin ilkelere dayanıyor; merhamet, adalet ve birbirine bağlılık değerlerinin rehberliğinde daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun ana hatlarını ortaya koyuyor. Çoklu krizleri yaşadığımız bugünlerde, torunlarımıza ve çocuklarımıza iyi bir hayat miras bırakabilmemizin tek yolu tevazu ile yaşamaktan geçiyor. Bu açıdan Mizan, İslam dininin aktif bir çevre sorumluluğu çağrısında bulunduğunu bizlere hatırlatan güçlü sesi temsil ediyor. ”

MİZAN HAKKINDA

Müslüman çevreci ve aktivistlerden oluşan uluslararası bir ekip tarafından kaleme alınan Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi (Al-Mizan: A Covenant for the Earth), mevcut ekolojik krizi İslami bir perspektiften ele alan bir belge niteliği taşıyor. Çalışma, Müslüman toplumu ve daha geniş bir dünya için bir uyandırma çağrısı ve yol gösterici bir çerçeve olarak hizmet ederek, Dünya'nın ekolojik dengesini yeniden inşa etmek ve korumak için acil ve ortak harekete geçme çağrısında bulunuyor. Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi’nin, İslam dünyasında çevrenin ve doğanın sürdürülebilirliği konusundaki tartışmalara katkı sunacağı değerlendiriliyor. İslami öğretiler ile çağdaş çevre kaygıları arasında başarılı bir köprü kurarak, inancın küresel ekolojik zorluklar karşısında insanları nasıl bilgilendirebileceği ve harekete geçirebileceği konusunda bir bakış açısı sunuyor.