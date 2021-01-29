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Mızraklı 'QAnon Şamanı', Trump aleyhinde ifade vermek istiyor: 'Bize ihanet etti'

ABD'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki Kongre baskınının sembolü haline gelen ve kendisini "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Jacob Chansley, azil davasında eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade vermek istediğini söyledi.

Mızraklı 'QAnon Şamanı', Trump aleyhinde ifade vermek istiyor: 'Bize ihanet etti'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki Kongre baskınının sembolü haline gelen ve kendisini "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Jacob Chansley, azil davasında eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade vermek istediğini söyledi.

Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek "ihanete uğradıklarını" savundu.

Teksaslı bir emlakçı olan ve özel uçağıyla saldırı günü Washington DC'ye gelen Chansley, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada baskına 'korkunç derecede sevdiği" Trump'ın çağrısıyla katıldığını belirterek, "Başkanımın çağrısına uydum. Bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım. Tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi" dedi.

Senato'daki azil davası 8 Şubat'ta başlayacak

Doanld Trump'ın azil davası 8 Şubat'ta başlayacak. Trump, Senato'da görülecek davada beş kişininin yaşamını yitirdiği Kongre baskınından önceki konuşmasıyla "destekçilerine isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacak.

Dava sonunda yapılacak oylamada Trump'ın suçlu bulunması için 100 üyeli senatoda üçte iki çoğunluk gerekiyor.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ve onlara destek veren bağımsız senatörlerin sayısı eşit. Fakat 50-50'lik eşitlik halinde karar belirleyici oyu kullanma hakkı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'te olduğu için, Demokratlar çoğunlukta sayılıyor.

Senato'nun yargı sürecini Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmasını engellemek için kullanabileceği belirtiliyor.

- Reuters

'Trump pedofillere karşı mücadele ediyor'

QAnon, Trump'ın "Şeytana tapan pedofil bir elite karşı mücadele yürüttüğünü" savunan ve hiçbir temele dayanmayan bir komplo teorisi.

Kongre baskını sırasında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu tarafından teşhis edilen 400 zanlının 135'i yakalanmıştı.

Savcılığa göre gözaltına alınan kişilerden bazıları "Trump'ın emirlerini yerine getirmek için" baskına katıldıklarını söylüyor.

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