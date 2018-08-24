Mjallby - Atvidaberg karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Güney maçında Mjallby ile Atvidaberg, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Mjallby 40 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Atvidaberg 14 puanda ve 16. sırada. Mjallby, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Atvidaberg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 369 kodlu maçı oynayanlar; Mjallby galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Atvidaberg galibiyet oranı 0.00.

Mjallby son haftadaki Atvidaberg müsabasında 1-0 kazandı.

Atvidaberg ise Mjallby maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Mjallby, 22 gol attı ve 5 gol yedi.

Atvidaberg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Atvidaberg, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ