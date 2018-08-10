Mjolner - Asker rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Mjolner ile Asker, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 25 puanlı Mjolner 6. sırada bulunuyor, Asker 24 puana sahip ve 7. sırada. Mjolner son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Asker, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 654 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mjolner kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Asker sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Mjolner son haftadaki Asker müsabasında 0-1 yenildi.

Asker ise Mjolner karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Mjolner, 13 gol attı ve 10 gol yedi.

Asker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Asker, 8 gol atarken 8 gol yedi.

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