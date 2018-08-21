Mjöndalen - Asane düellosu

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Mjöndalen, 21 Ağustos 2018 Salı günü Asane takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Mjöndalen 38 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Asane 22 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Mjöndalen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; Mjöndalen galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Asane galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Mjöndalen son haftadaki Elverum müsabasında 0-3 kazandı.

Asane ise Start Kristiansand maçında 3-2 kazandı.

Mjöndalen, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 7 gol yedi.

Asane, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Asane 7 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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