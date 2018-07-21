Mjöndalen - Levanger rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Mjöndalen ile Levanger, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Mjöndalen 26 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Levanger 12 puanda ve 15. sırada. Mjöndalen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Levanger, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Mjöndalen kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Levanger kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Mjöndalen son haftadaki Elverum müsabasında 0-3 kazandı.

Levanger ise Ullensaker / Kisa maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Mjöndalen, 7 gol attı ve 7 gol yedi.

Levanger, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Levanger, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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