Spor Toto Süper Lig'e geri dönen MKE Ankaragücü, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Akhisarspor'u Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda ağırladı.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! ANKARAGÜCÜ - AKHİSARSPOR MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Geride kalan 4 haftada 4 puanı bulunan Ankaragücü, Moestafa El Kabir'in 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ankaragücü maçtan 1-0 galip ayrıldı.

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İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, puanını 7'ye yükseltirken Safet Susiç'in çalıştırdığı Akhisarspor 2 puanda kaldı. Ege temsilcisi, TFF Süper Kupa'da mağlup ettiği Galatasaray maçından bu yana oynadığı hiçbir resmi maçtan galibiyetle ayrılamadı.

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