Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Serik Belediyespor'u ağırlayan Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Erdem Şen (Dk. 78 Mehmet Sak), Cerci, Putsila, Kenan Özer, Kehinde
Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Atakan Cangöz, Burçin Yüksel, Erdal Pekdemir, Erdi Taşkent, Sinan Kalaycı, Samet Alp, Ahmet Teker, Taner Çekiç, Çağlar Özel (Dk. 68 Mehmet Kaya), Volkan Serim
Goller: Dk. 10 Kehinde, Dk. 23 Cerci (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Volkan Serim (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Kaan Uykur (MKE Ankaragücü), Dk. 65 Samet Alp, Dk. 90+1 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ