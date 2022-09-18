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MKE Ankaragücü: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

MKE Ankaragücü: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

2. dakikada MKE Ankaragücü, öne geçti. Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahasında buluşan Beridze, düzgün bir kontrolle meşin yuvarlağı önüne aldı. Dar alanda rakiplerinden sıyrılan Beridze, plase vuruşla topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Pedrinho, ceza sahası dışının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal Vural, üzerine gelen topu kornere tokatladı.

21. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye gelen topu kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak kornere çeldi.

26. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı sağına uçarak kurtardı.

44. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Beridze'nin sol kanattan ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen sol direkten döndü. Direkten dönen topu, altıpasın içinde boş kaleye Sowe gönderdi: 2-0.

45+4. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza yayına çevirdiği topa Charisis, gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon başında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ulvestad'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan N'Jie, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

62. dakikada Sowe'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre topa vurmakta biraz gecikince çektiği şutta araya Goutas girdi ve kaleye gitmesini engellediği meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Yatabare'nin soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kurtardı.

90+9. dakikada ceza sahasına gönderilen topta N'Jie sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. N'Jie'nin vuruşunda Gökhan Akkan topu kurtararak kritik bir kurtarışa imza attı. Aynı dakikada sağdan kullanılan köşe atışında ceza sahasında müsait durumdaki Goutas'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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