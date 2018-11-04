Spor Toto Süper Ligi’nin 11. haftasında MKE Ankaragücü, Osmanlı Stadı’nda Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 15. dakikada El Kabir ve 27. dakikada Faty'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kayserispor, 57. dakikada penaltı kazandı. Tjaronn Chery'nin penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-1'e getiren Kayserispor aradığı beraberlik golünü bulamadı.

63'te sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş farkı ikiye çıkardı. Konuk ekipte Jean Armel Kana-Biyik, 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılamada başka gol olmayınca ev sahibi takım üç puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 19'a yükseltti ve ligde 5 sıraya yerleşti. Kayserispor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kayserispor'da gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Kana-Biyik, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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MKE ANKARAGÜCÜ: 3 - KAYSERİSPOR: 1

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Kenan Özer, Faty, Djedje, Bifouma, El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Varela, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman, Chery, Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Stat: Osmanlı

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Goller: Dk. 15 El Kabir, Dk. 28 Faty (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 24 Kana Bıyık (Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada sol kanattan Bifouma’nın ortasında arka direğe yakın bir noktadan El Kabir'in volesinde top filelere gitti. 1-0

23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bifouma’nın vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Djedje, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

28. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada altıpas üzerinde topu alan Tjaron Chery’in şutu, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

36. dakikada rakip kaleye organize bir atakla gelen Ankaragücü’nde Bifouma’nın pasıyla kale sahası içinde topla buluşan El Kabir’in şutunu kaleci kornere çeldi.

40. dakikada Faty’nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Varela’nın şutu kaleyi bulmadı.

53. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında son çizgiye inen Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un şutu üstten auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası içinde gelen topa Faty’nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle, hakem penaltıya hükmetti.

57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere beyaz noktaya gelen Tjaron Chery, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1

63. dakikada savunmadan aldığı toplu aut çizgisine taşıyan Bifouma’nın kale sahasına açtığı ortaya yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi. 3-1

76. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadelede rakibini yerde bırakan Kana Bıyık, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı

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