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        MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Birinci tercihimiz Bursa, ikinci tercihimiz Kayseri

        Eryaman Stadı'nın zemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Federasyon yetkilileri ile yaptığımız değerlendirmede birinci tercihimiz Bursa, ikinci tercihimiz de Kayseri" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:16
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        "Birinci tercihimiz Bursa, ikinci tercihimiz Kayseri"
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        MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Eryaman Stadı’nın son durumunu yerinde görmek için sahada incelemelerde bulundu. Koca, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin Adana Demirspor maçının Eryaman'da oynanmasının doğru olmadığına ilişkin bir rapor hazırladığını söyledi.

        2022-2023 sezonunun bitmesi ile Eryaman Stadı’nın zeminiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve yapılan incelemelerde Trendyol Süper Ligi’nin ikinci haftasına yetişmeyeceğini dile getiren Koca, “Sahanın yetişmediği ile ilgili kesin bir kanaat oluştu. Federasyon yetkilileri ile yaptığımız değerlendirmede, birinci tercihimiz Bursa, ikinci tercihimiz de Kayseri. Bunu federasyon yetkililerine bildirdik, federasyon karar verecek. Birinci tercih Bursa dedik ama büyük olasılıkla Kayseri görünüyor. Oranın zemini her şeye hazır. Bursa'da maalesef zemin sıkıntıları var. Federasyon kararlarını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        "MAALESEF İLK MAÇA YETİŞEMEDİLER"

        MKE Ankaragücü’nde transfer tahtası kapanmadan 2 kanat oyuncusunun da takıma dahil edileceğini belirten Koca, şu ifadelere yer verdi:

        "15-20 gündür netleştirdiğimiz 2 oyuncu var ama bunların takımlarıyla ilgili görüşmeleri vardı. O problemleri çözmek için kulüpleriyle görüşüyorlardı. Son aşamaya geldi diye düşünebiliriz. Bir, iki gün içerisinde 2 yabancı kanat oyuncusundan haber bekliyoruz. Maalesef ilk maça yetişemediler. Adana Demirspor maçına yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Haber bekliyoruz onlardan. Her Süper Lig takımı hedefleri için mücadele eder. Ankaragücü büyük bir camia. Tarihine yakışır bir şekilde hedeflerine odaklanmalı. Bütün kodlarımızı ona göre ayarlamamız lazım. Bu uzun süre ihmal edilmiş bir bakış açısı. Hedefsiz kalmış, düşmemeye oynamak için hedef konmuş bir takımdı. Geçen yıl da maalesef zorlandık ama biz her zaman yukarıları oynamak için takım kurma çabası içerisindeyiz. Bu yılki kadromuz geçen yıla göre çok daha iyi. Biz takımımıza, kadromuza inanıyoruz. Camiamız merak etmesin. İlk maçlar her zaman sıkıntılı olur. Kasımpaşa'da son saniyede yediğimiz golle beraberliği kaçırdık. 2-0 geriden 2-2'ye getirmek takım kalitesini gösteriyor. Adana Demirspor maçını da keşke taraftarımızın önünde oynasaydık. İster Bursa ister Kayseri olsun, taraftarımızın takımını yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yine o stadı doldurup takımının arkasında olacağına inanıyorum.”

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