Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Emre Belezoğlu'yla yükselişte - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü Emre Belezoğlu'yla yükselişte

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankaragücü'nde Emre Belezoğlu etkisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti.

        Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de son olarak dün Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün toparlanmasına katkı sağladı.

        Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan ve ilk 7 maçta sadece bir galibiyet alıp 6 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, 8. hafta öncesi teknik direktörlük değişikliğine gitti.

        Futbolculuk döneminde Türk futbol tarihine geçen, teknik adamlık dönemine de Fenerbahçe'yle başlayan ve daha sonra Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, ardından başkent ekibinin teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

        Belözoğlu öncesi 7 maçta bir galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 6 puanda kalan MKE Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik adam yönetiminde Süper Lig'de sonraki 7 karşılaşmada ise 11 puan almayı başardı.

        REKLAM

        8 RESMİ MAÇTA 4 GALİBİYET

        MKE Ankaragücü, Belözoğlu'yla çıktığı 8 resmi maçta 4 galibiyet elde etti.

        Genç teknik adamla, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

        MKE Ankaragücü, bu süreçte İstanbulspor'a deplasmanda yenilirken, Antalyaspor karşısında Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı maçta sahasında 4-0'lık farklı bir mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda RAMS Başakşehir'le (3-3) ve evinde Beşiktaş'la (1-1) berabere kaldı.

        Yılport Samsunspor (2-0), Mondihome Kayserispor (3-0) ve Gaziantep FK'yi (1-0) gol yemeden geçen MKE Ankaragücü, kupada da Malatya Arguvanspor'u 2-0'la geçti.

        Belözoğlu yönetiminde, özel maçta TSYD Ankara Şube Kupası'nda da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen MKE Ankaragücü bu kupayı da alarak moral kazandı.

        REKLAM

        PUAN ORTALAMASINI ARTIRDI

        Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki puan ortalamasını artırdı.

        Ankaragücü'nü Süper Lig'de yer aldığı son 3 sezonunda Emre Belözoğlu'nun yanı sıra 7 farklı teknik adam çalıştırdı.

        Daha önce görev yapan Fuat Çapa 0,28 ve Mustafa Dalcı yönetiminde 0,94 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip, Sedat Ağçay döneminde ise 1 puan ortalaması yakaladı.

        Hikmet Karaman ile 1,1 ve Ömer Erdoğan yönetiminde 1,16 ortalama tutturan MKE Ankaragücü, geçen sezon takımın başına geçen Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünde ise 1,21 puan ortalaması tutturdu.

        Emre Belözoğlu, seleflerini geride bırakarak puan ortalamasını maç başına 1,57'ye kadar yükseltti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi