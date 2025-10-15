Habertürk
        MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Adayı Nazım Barkçin, projelerini açıkladı!

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Adayı Nazım Barkçin, projelerini açıkladı!

        MKE Ankaragücü Kulübünün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Nazım Barkçin projelerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 15.10.2025 - 13:20
        Ankaragücü Başkan Adayı Barkçin projelerini açıkladı!
        MKE Ankaragücü Kulübünün yarın, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Nazım Barkçin, projelerini anlattı.​​​​​​​

        Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nazım Barkçin, genel kurulun camiaya hayırlı olmasını diledi.

        Barkçin, amacının MKE Ankaragücü camiasına hizmet olduğunu belirterek, "Ben MKE Ankaragücü sevdasıyla yaşayan biriyim. Dostlarımız da adaylık kararımın çok yerinde olduğunu ifade etti. Bu süreçte değerli arkadaşlarım ve camiamızın özellikle sosyal medya üzerinden verdikleri destek ve teveccüh beni çok mutlu etti. Gerekli başvurumu yaptım, yasal süreçlerimi tamamladım. Artık hizmete hazırım." dedi.

        Camiaya bir dönem yönetici olarak aktif hizmet verdiğini hatırlatan Barkçin, "Ben 1994-1997 yıllarında MKE Ankaragücü'nde taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu anlamda tecrübe sahibiyim. Yönetimde sağlıklı bir kadro ve sistem kurarak canıgönülden hayal ettiğim birçok projeyi gerçekleştirme hedefim var. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu da bizim ne kadar güçlü bir camiaya sahip olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        "BİZ GÜCÜMÜZÜ ANKARA SEVGİMİZDEN ALIYORUZ"

        MKE Ankaragücü'nün yalnızca bugününü değil, yarınlarını da güvence altına alması gerektiğini aktaran başkan adayı Nazım Barkçin, şunları kaydetti:

        "Seçilmemiz durumunda kurumsal, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Hedefimiz kulübümüzü sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da itibarlı bir konuma taşımak. Buna göre vizyoner adımları atacağız. Biz gücümüzü Ankara sevgimizden alıyoruz. Atamızdan bizlere yadigar olan kulübümüzü sportif anlamda yeniden canlandırmak ve hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bu artık bir zorunluluktur. Biz bu sorumluğu geçmişte olduğu gibi bugün de omuzlamaya hazırız. Sadece seyirci kalan değil, sorumluluk alan, kulübünü seven ve sahip çıkan bir anlayışla yola çıkıyoruz. Bu doğrultuda hem taraftarlarımızla hem de ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla hızlı ve yapıcı görüşmelere başlamış bulunuyorum. Tüm delegelerimizin desteğini bekliyorum."

