MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, milli maç arasından sonra Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını, planlarını ise kazanmak üzerine yaptıklarını söyledi.

Teknik direktör Kaplan, yardımcı antrenörler Erhan Namlı, Burhan Acar ve Özgür Doğramacı ile Gökçe Karataş Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Ligde kalan bölümde içeride ve dışarıda dörder maç oynayacaklarını hatırlatan Kaplan, "Fenerbahçe'nin de bizim de 31 puanımız var. Onlar da bizim gibi sıkıntı yaşıyor. İyi bir maç olacak. Eryaman Stadı'nda taraftarların gücüyle 3 puan için oynayacağız. Rakip Fenerbahçe, biz de Ankaragücü'yüz. Bizim planımız kazanmak üzerine. O maçta iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuları Brice Dja Djedje ve Thibault Moulin'in karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunduğuna dikkati çeken Kaplan, şöyle konuştu:

"Brice Dja Djedje Fenerbahçe maçına yetişir, diye düşünüyorum. Takım içinde iyi bir arkadaşlık var. Yeni transferler uyum sağladılar. Bu takımı bu ligde tutmak en önemli hedefimiz. Milli maç arasında yarın toplanıyoruz. Kampımızı iptal ettik. Kendi tesislerimizde daha iyi hazırlanırız. Hazırlık maçı da oynayacağız. Thibault Moulin'in de sakatlığı var. Topuk tendonundaki eski bir sakatlığı nüksetti. Zaur Sadayev geldiğinde hastaydı. Ondan memnunuz. Oyuna da almaya başladık."

'CAMİANIN BAŞKANA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUM'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ikinci yarıya Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetleriyle başladıklarını hatırlatarak, "İkinci yarı aldığımız oyuncularla iyi bir ekip kurduk ve 5 hafta maç kaybetmedik." dedi.

Başkent ekibinde 10 yıldan fazla süredir çalıştığını anlatan Kaplan, "Başkanımızın bu takımı nereden nerelere getirdiğini herkesin bilmesini istiyorum. Bu takımı tekrar Süper Lig'e çıkardı. Taraftarların ve camianın başkana sahip çıkmasını istiyorum. İyi bir takım ve iyi bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de en son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçını da değerlendiren Mustafa Kaplan, şunları söyledi:

"Bu ülkede VAR, pozisyonları görmek için uygulanıyor. Bu maçta verilmeyen 3 penaltımız olduğunu düşünüyorum. 3-1 mağlup olduk ama hakem hataları olduğunu düşünüyorum. Türk hakemlerine güveniyoruz. Bundan sonraki maçlarda bu hataların olmaması önemli. Orta hakemi ve 4. hakemi uyarmamıza rağmen VAR’a gönderemedik. Sonuçta verilmeyen 3 penaltı ve kaybedilen 3 puan oldu."

'3 PUAN SİLME, YÖNETİMİN BİLECEĞİ İŞ'

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcuları Stanislav Sestak ve Michael Klukowski'nin, alacakları için kulübe yazı gönderdiklerinin hatırlatılması üzerine Kaplan, "3 puan silme, yönetimin bileceği iş. Mehmet Yiğiner’in başkanlığı süresince

neler kattığını en iyi bilenlerden birisiyim. Tüm olayları çözmüştür, bunu da çözmüştür, diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

'BİZİM İÇİN PARA ÖNEMLİ DEĞİL'

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli teknik direktörü, "Ülkede hep günü kurtarmak var. Takım 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmış. İnşallah Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da tekrar çıkar. Sözleşmem sezon sonuna kadar. Bizim için para önemli değil." ifadelerini kullandı.

Sadece işlerini yaptıklarını vurgulayan Mustafa Kaplan, "Kenetlenen başkan, taraftar ve oyuncu grubu var. Antrenmana 28 oyuncuyla çıkıyoruz. Herkes birbirine sarılmış durumda.



Ben cesaretli bir adamım. Ne zaman görev verildiyse seve seve geldim. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde uzun süre görev yaptım. Tek amacımız bu takımı ligde tutmak." diyerek sözlerini tamamladı.