Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigAnkaragücü
ABONE OL

MKE Ankaragücü'nde hedef son haftalara girmeden ligde kalmayı garantilemek

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 5 maçta takıma yetecek puanı alıp ligde kalacaklarına inandığını söyledi

MKE Ankaragücü'nde hedef son haftalara girmeden ligde kalmayı garantilemek
AA

Sarı-lacivertli takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 10'undan galip gelirken, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 38 puanla 15. sırada yer alan başkent temsilcisinin, 37. hafta itibariyle rakipleri 16. sıradaki Kasımpaşa, 17. sıradaki Medipol Başakşehir ile arasında 1 puan fark bulunuyor.

Küme düşme hattı içinde 18. sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor 37, 19. sıradaki Kayserispor ve 20. sıradaki diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği 35'er puanda yer alırken, son sıradaki Yukatel Denizlispor ise 28 puana sahip.

MKE Ankaragücü, ligin kalan haftalarında sırasıyla Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile kritik maçlara çıkacak.

Ligin 24. haftasından sonra takımın başına getirilen teknik direktör Hikmet Karaman ile çıkışa geçen başkent ekibi, son maçında deplasmanda Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Yarın evinde ağırlayacağı Gaziantep maçından 3 puan hedefleyen başkent ekibi, bir an önce ligde kalmayı garantilemek istiyor

FATİH MERT: BU LİGDE KALACAĞIZ İNŞALLAH

Takımın son durumunu değerlendiren MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından istedikleri puanları alamadıklarını belirterek, "Gaziantep maçından mutlak galip gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile takıma güvenin geldiğini dile getiren Fatih Mert, "Ligin sonunda inşallah arzuladığımız yerde bitirdiğimizde Hikmet hoca ve bizim istediğimiz sonuç ortaya çıkacak. Bunun için de bir an önce ligde kalacağımız puanları toplayıp rahat bir nefes almamız gerekiyor. İnşallah Ankaragücü'nün son Alanyaspor maçına kadar uzamadan, bir iki hafta önce ligde kalmasını garantilemek istiyoruz, takımımız bunu gerçekleştirebilecek güce ve inanca sahip." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü'nün Malatyaspor maçından önce 5 maçlık yenilmezlik performansı yakaladığını hatırlatan Fatih Mert, "Bu takım buraya bu futbolcularla geldi, ne yapabileceklerini gösterdi arkadaşlarımız. Haftalardır iyi puanlar almıştık. 5 maçta Ankaragücü'ne yetecek puanı alıp bu ligde kalacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Fatih Mert, sarı-lacivertli takımın kalan fikstüründeki zorluğa yönelik de şöyle konuştu:

"Kalan maçlardan puanlar alırız, almamız da gerekiyor. Bu ligde artık herkes herkesi yenebiliyor. İşte 'şampiyonluğa oynayan takıma yenilirsin, öbürlerini yenersin' diye bir durum yok. Biz Galatasaray'ı burada yendik, lig lideri Beşiktaş ile İstanbul'da berabere kaldık. Fenerbahçe ile oynamamız da bir şey fark ettirmeyecek, Fenerbahçe'den de puan ve puanlar almamız gerekiyor. Diğer rakiplerimiz Kasımpaşa ve Başakşehir bize düşme potasında yakın olan takımlar; onun için bu maçlarda galip gelmemiz, puanlar almamız gerekiyor. Hocamız, teknik heyetimiz ve takımımız bunun gereğini yerine getirecektir."

ATAKAN ÇANKAYA, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

MKE Ankaragücü'nde uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atakan Çankaya'nın çalışmalara başladığını belirten başkan Mert, "Atakan, sakatlandı ve bir tedavi süreci geçirdi, sonra çalışmalara başladı ama maalesef antrenmanda aynı noktadan tekrar sakatlandı. Şu aşamada iyileşme noktasında. Belki bu hafta olmasa Başakşehir maçında kadroda olur diye düşünüyorum." dedi.

Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'in durumuna ilişkin soruya da Fatih Mert, "Biz iki kalecimizden de memnunuz. Korcan Çelikay da Ricardo Friedrich de kaleye geçtiği zaman en iyisini yapmaya çalışıyor. Buradaki tercih hocaların. Korcan, Friedrich sakatlandıktan sonra kaleyi teslim aldı ama ondan sonra gösterdiği performanstan dolayı da devam ediyor. Biz Korcan'dan memnunuz, takımdaki uyumundan, kaptanlığından, ağabeyliğinden de son derece memnunuz." şeklinde cevap verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı ne zaman? Sergen Yalçın'ın 11'i
FUTBOLLider sahnede! Sergen Yalçın'ın 11'i...
Messi'ye 'rakipsiz' teklif - Spor HABERLERİ
FUTBOLMessi'ye 'rakipsiz' teklif
Galatasaray haberleri - Burak Elmas'ın adaylığı resmileşti
FUTBOLBurak Elmas'ın adaylığı resmileşti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak
FUTBOLFenerbahçe, Alanya deplasmanında!
Buffon, Galatasaray'a gidebilir
FUTBOLGalatasaray'a gelebilir
Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLTerim'in 11'i
Ömer Erdoğan: Oyuncularım iyi bir oyun ve karakterle, duruş gösterdiler
FUTBOL"Oyuncularım karakter gösterdi"
Ahmet Nur Çebi'den sert açıklamalar!
FUTBOL"Herkes karşımızda!"
Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın!
FUTBOLTesislere silahlı baskın
Fatih Terim, çift santrfora geçiyor
FUTBOLTerim, çift santrfora geçiyor