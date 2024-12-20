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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi sona erdi!

        1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:24
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        Ankaragücü'nde Kenan Koçak'la yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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