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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nden açıklama: Emre Belözoğlu'nun olaya çekilme çabası üzücü - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü'nden açıklama: Emre Belözoğlu'nun olaya çekilme çabası üzücü

        MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olayların içerisine çekilmeye çalışıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:18
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        "Belözoğlu'nun olaya çekilme çabası üzücü"
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        Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan olayların adli yargı ve Türkiye Futbol Federasyonunun kurulları tarafından incelendiğini hatırlatarak, "Sorumlular ile ilgili gerekli sevkler yapılmış olup, PFDK tarafından karar verilmiştir. PFDK kararları için kulübümüz tarafından Tahkim Kuruluna itiraz hakkı kullanılacaktır. MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Aytekin, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Hakem ve temsilci raporlarında olayların içerisinde ismi yer almayan teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'den saha içinde ve koridorlarda defalarca özür dileyerek üzüntüsünü bildirmiştir. Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı yaratmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir."

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