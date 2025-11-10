MKE Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, gerekli girişimlerde bulunmalarına karşın, FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağının kaldırılmadığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Gaetan Laura dosyasının 29 Ekim'de görüşülerek karara bağlanacağına dair 22 Ekim'de kulübe tebligat gönderildiği belirtilerek, "Kulübümüzün 23 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulu sonucunda göreve gelen yeni yönetime, önceki yönetim tarafından bu süreçle ilgili herhangi bir bilgi aktarılmamıştır. Yönetimimiz, göreve başladıktan sonra FIFA'nın 29 Ekim tarihli kararından 30 Ekim'de haberdar olmuştur." denildi.

Kararın ardından iki dönem transfer yasağının uygulanmaması adına FIFA nezdinde girişimlerde bulunulduğu aktarılarak, "Eski futbolcumuz Gaetan Laura ve menajeriyle tam mutabakat sağlanarak muvafakatnameler alınmıştır. Ancak FIFA, kesinleşmiş kararında herhangi bir esneklik göstermemiş ve kulübümüzün iyi niyetli çabalarına rağmen yasağı kaldırmamıştır. Kulübümüz süreci şeffaflıkla yürütmekte olup, hukuki girişimlerine kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.