Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

        MKE Ankaragücü Kulübü, gerekli girişimlerde bulunulmasına rağmen iki dönem transfer yasağının FIFA tarafından kaldırılmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 22:38 Güncelleme: 10.11.2025 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        MKE Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, gerekli girişimlerde bulunmalarına karşın, FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağının kaldırılmadığını açıkladı.

        Başkent kulübünden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Gaetan Laura dosyasının 29 Ekim'de görüşülerek karara bağlanacağına dair 22 Ekim'de kulübe tebligat gönderildiği belirtilerek, "Kulübümüzün 23 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulu sonucunda göreve gelen yeni yönetime, önceki yönetim tarafından bu süreçle ilgili herhangi bir bilgi aktarılmamıştır. Yönetimimiz, göreve başladıktan sonra FIFA'nın 29 Ekim tarihli kararından 30 Ekim'de haberdar olmuştur." denildi.

        Kararın ardından iki dönem transfer yasağının uygulanmaması adına FIFA nezdinde girişimlerde bulunulduğu aktarılarak, "Eski futbolcumuz Gaetan Laura ve menajeriyle tam mutabakat sağlanarak muvafakatnameler alınmıştır. Ancak FIFA, kesinleşmiş kararında herhangi bir esneklik göstermemiş ve kulübümüzün iyi niyetli çabalarına rağmen yasağı kaldırmamıştır. Kulübümüz süreci şeffaflıkla yürütmekte olup, hukuki girişimlerine kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?