24 Ekim Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulda 925 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçilmişti.
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