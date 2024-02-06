MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Hedefimiz kupada finale gidebilmek

MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldikleri 24Erzincanspor maçının ardından kupada hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu belirtti.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupanın hem kulübün mirası hem de oyuncuların hedefi olduğunu söyledi.

Kupayı önemsediklerini maçta gösterdiklerini vurgulayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda hem bir PTT hem de bir süper lig takımını elemiş, değerli ve önemli bir takım var. Organizasyon olarak onları da tebrik ediyorum. Onlar da buraya gelerek bence büyük bir başarı elde ettiler. Geldiğimiz günden bugüne 22 resmi maçımızda 9 galibiyet 9 beraberlik 4 tane de mağlubiyet aldık. Arkadaşların iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Kupada hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum."

Transfer sürecini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. Biraz riskli. Biraz da kaliteyi yükseltecek oyuncular istiyorum. Sol bekle ilgili bir çalışmamız var. Bir tane de ön bölgeye yapabilirsek bir transfer çalışmamız var. Son güne kadar her şeyi zorlayıp, iki tane daha oyuncuyu transfer etmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan Emre Belözoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR CEPHESİ

Anagold 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan da MKE Ankaragücü'nün çıkardığı kadroyla maçı ciddiye aldığını gösterdiğini belirterek, "Güç dengeleri eşit değil. Biz oyunu çirkinleştirmeden, ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynadık. MKE Ankaragücü tecrübeli bir takım. Maçı kazanarak tur atladılar. MKE Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.