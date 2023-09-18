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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Kazanmak önemli - MKE Ankaragücü Haberleri

        Tolunay Kafkas: Kazanmak önemli

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Sivasspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Zor bir deplasmandan üç puanla döndüklerini belirten Kafkas, "Bugün maç kazanmak önemli. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 23:17 Güncelleme: 18.09.2023 - 23:17
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        "Kazanmak önemli"
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        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından konuştu.

        Sivas'ta kazanmanın önemli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İlk yarı takımım geldiğimden beri en vasat oyununu oynadı. Bununda nedeni özellikle geçişlerde çok top kaybı yaptık. Sivas deplasmanları her zaman zor olur. İkinci yarı özellikle rakip oyuncu atılana kadar oyun çok dengeliydi. Fakat genel oyun anlayışımızdan biraz uzak kaldık. Bugün maç kazanmak önemli. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Sivasspor'a bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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