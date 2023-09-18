MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından konuştu.

Sivas'ta kazanmanın önemli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İlk yarı takımım geldiğimden beri en vasat oyununu oynadı. Bununda nedeni özellikle geçişlerde çok top kaybı yaptık. Sivas deplasmanları her zaman zor olur. İkinci yarı özellikle rakip oyuncu atılana kadar oyun çok dengeliydi. Fakat genel oyun anlayışımızdan biraz uzak kaldık. Bugün maç kazanmak önemli. Ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Sivasspor'a bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.