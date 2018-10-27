Mlada Boleslav - Bohemians 1905 maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Mlada Boleslav ile Bohemians 1905, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Mlada Boleslav 14 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Bohemians 1905 16 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Mlada Boleslav, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bohemians 1905, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 281. İddaa'da Mlada Boleslav kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Bohemians 1905 kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Mlada Boleslav önceki hafta Bohemians 1905 mücadelesinde 1-2 yenildi.

Bohemians 1905 ise Mlada Boleslav karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Mlada Boleslav, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 10 gol yedi.

Bohemians 1905, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bohemians 1905, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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