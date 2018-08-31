Mlada Boleslav - Teplice karşılaşma önü

Mlada Boleslav ve Teplice, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Mlada Boleslav 6 puanla 11. sırada, Teplice 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Mlada Boleslav, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Teplice son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Mlada Boleslav kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Teplice kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Mlada Boleslav son hafta oynanan Bohemians 1905 maçında 1-2 yenildi.

Teplice, Zbrojovka Brno karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Mlada Boleslav, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Mlada Boleslav, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Teplice, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Teplice 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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