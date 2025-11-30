Habertürk
        Haberler Spor Futbol MLS'te finalin adı belli oldu! - Futbol Haberleri

        MLS'te finalin adı belli oldu!

        Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off'larında Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Thomas Müller'i kadrosunda bulunduran Vancouver Whitecaps, finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:44
        MLS'te finalin adı belli oldu!
        MLS'te oynanan iki maçla konferans finalleri sona erdi. Doğu Konferansı finalinde Inter Miami, New York City'yi Tadeo Allende (3), Mateo Silvetti ve Telasco Segovia'nın attığı gollerle 5-1 yendi.

        Batı Konferansı finalinde ise Vancouver Whitecaps, San Diego'yu Brian White (2) ve Pablo Sisniega'nın (kendi kalesine) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

        Bu sonuçların ardından konferanslarında şampiyonluğa ulaşan Inter Miami ve Vancouver Whitecaps finale kaldı.

        İki takımın da ilk kez boy göstereceği MLS Kupası'nda final maçı, 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Final karşılaşması, normal sezonda daha fazla puan toplayan Inter Miami'nin sahası Chase Stadı'nda oynanacak.

